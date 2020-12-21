هيئة الشورى تحيل 4 أنظمة مقترحة للجلسة العامة

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى 4 مشاريع لأنظمة وقوانين، وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس، حيث استعرضت الهيئة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والمتضمنة عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، اجتماعها الثاني من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

المهرجانات التراثية

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 /‏ 1441.

وقررت الهيئة العامة في اجتماعها الموافقة على إحالة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 /‏ 1441. كما أحالت الهيئة العامة خلال الاجتماع تقريرا مقدما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، المقدم استنادًا إلى المادة «23» من نظام المجلس.

وأقرت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة «ج» من المادة «الثالثة عشرة» من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏1» وتاريخ 22 /‏ 1 /‏ 1435، وإضافة مادتين جديدتين «الرابعة والسبعين مكرر، والمائة مكرر» إلى ذات النظام، المقدم استنادًا إلى المادة «23» من نظام المجلس.

نظام التعويض

أحالت الهيئة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التعويض، المقدم من عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة «23» من نظام المجلس، ومقترح تعديل المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏1» وتاريخ 22 /‏ 1 /‏ 1435، المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس.

كما وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الثاني على إحالة تقرير اللجنة الخاصة، بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، والمقدم استنادًا إلى المادة «23» من نظام المجلس.

نظام السوق العقاري

أحالت الهيئة العامة في اجتماعها للعرض أمام المجلس تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440 /‏ 1441، والتقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1440 /‏ 1441، كما تمت الموافقة على إحالة تقرير اللجنة بشأن مقترح مشروع نظام السوق العقاري، المقدم استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس.

يذكر أن نظام مجلس الشورى وبناءً على مادته الحادية والعشرين، تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصص.

مشاريع أنظمة أحالها الشورى للمناقشة

1. نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية

2. مشروع نظام التعويض

3. مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة

4. مشروع نظام السوق العقاري