السعودية اليوم / المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 6 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 21 ديسمبر 2020

أعلنت المغرب أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 877 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 43 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 7000 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 380 ألفاً و134 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الخاضعة للعلاج حالياً بلغت 30 ألفاً و868 حالة.

يذكر أن الحكومة المغربية قررت اليوم، اتخاذ إجراءات احترازية جديدة للتصدي لفيروس كورونا، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء القادم، ولمدة 3 أسابيع.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة أن هذه الإجراءات تتمثل في حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يومياً من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، باستثناء الحالات الخاصة، وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحال التجارية الكبرى في الساعة الثامنة مساءً، ومنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، والإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية، الداعية إلى تشديد إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي للفيروس.

// انتهى //

22:31ت م

0218



الرباط 6 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 21 ديسمبر 2020أعلنت المغرب أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 418002 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 43 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 7000 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 380 ألفاً و134 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الخاضعة للعلاج حالياً بلغت 30 ألفاً و868 حالة.يذكر أن الحكومة المغربية قررت اليوم، اتخاذ إجراءات احترازية جديدة للتصدي لفيروس كورونا، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء القادم، ولمدة 3 أسابيع.وأوضح بيان صادر عن الحكومة أن هذه الإجراءات تتمثل في حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يومياً من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، باستثناء الحالات الخاصة، وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحال التجارية الكبرى في الساعة الثامنة مساءً، ومنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، والإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية، الداعية إلى تشديد إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي للفيروس.// انتهى //22:31ت م0218

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.