السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي سمو أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح



الرياض 6 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 21 ديسمبر 2020م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

// انتهى //

21:49ت م

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