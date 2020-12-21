السعودية اليوم / لبنان تسجل 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 6 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1182 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 113948، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1294 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

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21:45ت م

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بيروت 6 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 159286 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 113948، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1294 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.// انتهى //21:45ت م0205

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