السعودية اليوم / انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية السعودية للتمريض الخميس المقبل



الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

يعقد مجلس إدارة الجمعية

وتسعى الجمعية إلى تعزيز دور التمريض والاستثمار الأمثل لكوادر التمريض، وتمكينهم من المشاركة في صنع السياسات الصحية، وشغل مناصب قيادية في الرعاية الصحية، مع التركيز على الممارسة المهنية المبنية على أسس علمية، من أجل تحسين جودة الرعاية التمريضية المقدمة، وهي أحد المبادرات التي تدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تحقيق أحد أهدافها وهو زيادة جاذبية مهنة التمريض.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية للتمريض المهني الدكتور محمد الغامدي أن الجمعية تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى تحقيق آفاق واسعة من خلال تمثيل الجمعية للمملكة في المنظمات والهيئات الدولية، ومنها عضوية مجلس التمريض الدولي؛ بغية إبراز المستوى المميز الذي وصل له التمريض في المملكة لتكون الجمعية أحد المنصات التي تمكن العالم من خلالها رؤية وقياس تجارب وعطاءات المملكة وجهودها، وتبادل الخبرات مع بقية الدول في القطاع الصحي و مهنة التمريض تحديدًا، بالإضافة إلى متابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات والهيئات الدولية.

// انتهى //

21:38ت م

0204



الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسيعقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للتمريض المهني الخميس المقبل اجتماع الجمعية العامة العادية الأول عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك لمناقشة عدد من الأجندة التي تنعكس على أداء الجمعية في مختلف المجالات.وتسعى الجمعية إلى تعزيز دور التمريض والاستثمار الأمثل لكوادر التمريض، وتمكينهم من المشاركة في صنع السياسات الصحية، وشغل مناصب قيادية في الرعاية الصحية، مع التركيز على الممارسة المهنية المبنية على أسس علمية، من أجل تحسين جودة الرعاية التمريضية المقدمة، وهي أحد المبادرات التي تدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تحقيق أحد أهدافها وهو زيادة جاذبية مهنة التمريض.وأوضح رئيس الجمعية السعودية للتمريض المهني الدكتور محمد الغامدي أن الجمعية تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى تحقيق آفاق واسعة من خلال تمثيل الجمعية للمملكة في المنظمات والهيئات الدولية، ومنها عضوية مجلس التمريض الدولي؛ بغية إبراز المستوى المميز الذي وصل له التمريض في المملكة لتكون الجمعية أحد المنصات التي تمكن العالم من خلالها رؤية وقياس تجارب وعطاءات المملكة وجهودها، وتبادل الخبرات مع بقية الدول في القطاع الصحي و مهنة التمريض تحديدًا، بالإضافة إلى متابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات والهيئات الدولية.// انتهى //21:38ت م0204

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