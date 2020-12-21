السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جيبوتي يلتقي بوزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي



جيبوتي 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر اليوم، بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف بجمهورية جيبوتي مؤمن حسن بري, وذلك بمكتب الوزير.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الديني والثقافي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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21:07ت م

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