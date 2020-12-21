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الصحة العالمية: لا دليل على أن السلالة الجديدة لكورونا تزيد من شدة المرض
أكدت أن الوضع لم يخرج عن نطاق السيطرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت منظمة الصحة العالمية: إن ما أبلغت به بريطانيا عن أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لا تؤثر على فعالية اللقاحات، هي أخبار جيدة.
وأضافت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة للفيروس تزيد من شدة المرض، وأنه ليس هناك ما يشير إلى أن طريقة انتقال فيروس كورونا قد تغيرت.
كما أكدت أن الوضع لم يخرج عن نطاق السيطرة، لكن لا يمكن ترك الوضع على ما هو عليه.
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