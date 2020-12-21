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ضبط 17 قارب صيد مخالفًا في المياه الإقليمية بـ الليث
بحوزتهم 45 شباكًا وشورات نايلون
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الليث
ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع حرس الحدود 17 قاربًا من القوارب المخالفة لنظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بمحافظة الليث، وحررت محضرًا ضبط بالواقعة تمهيدًا لتطبيق النظام بحقهم.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحي بن عبدالرحمن المهابي أن الفرق التفتيشية بمكتب الوزارة بمحافظة الليث قامت بعمل جولة، وتم ضبط 43 “مخدجة” شباك صيد نايلون و 2 من الشورات النايلون المحظورة في مياه المملكة الإقليمية.
وأفاد المهابي أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن فرع الوزارة سوف يقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مطبقا الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.
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