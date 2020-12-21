تركي بن محمد ينقل تعازي القيادة في وفاة ناصر الصباح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ومواساتهما إلى الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد والشيخ فهد ناصر صباح الأحمد في وفاة والدهم الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله -، وذلك خلال استقبالهم له في دار سلوى.

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