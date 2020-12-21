شكرا لقرائتكم خبر إكمال بناء 14 جسر مشاة في حاضرة الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ 14 جسر مشاة في حاضرة الدمام، وذلك ضمن خطتها في خدمة العابرين والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة في المنطقة.

وأوضحت الأمانة أنها تعمل حاليا على تنفيذ 4 جسور مشاة في كل من طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بالدمام، وطريق الخليج، وطريق خادم الحرمين الشريفين في الخبر، إضافة إلى طريق الملك خالد بن عبدالعزيز في الخبر.

وأشارت إلى أن تنفيذ جسور المشاة جاء وفق دراسة علمية روعي خلالها الأنشطة الوظيفية للمنطقة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي من خلالها حددت أماكن إنشاء جسور المشاة، منوهة إلى أن بناء الجسور جاء وفق المعايير والتصاميم المطلوبة في الطرق.

من جهة ثانية، نفذت أمانة المنطقة الشرقية 927 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها الاحترازات الوقائية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة .

وأسفرت الجولات عن تحرير 11 مخالفة، منها 8 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد19» في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 779 موقعا باستخدام 140926 لترا من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7592 طنا من النفايات، وأزالت 4253 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت استمرار خطتها الدورية بشكل يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة لاستقبال الشكاوى والملاحظات التي تعنى بجميع ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات940 لمعالجتها، داعية أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدي لجميع الممارسات المخالفة لسلامة المجتمع.