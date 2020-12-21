دانة تضيء منزل البطاطي

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جعلها الله من مواليد السعادة، وأقر بها أعين والديها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت صرخة بريئة في منزل الزميل محمد البطاطي بقسم الإعلانات والتسويق، إيذانا بمقدم مولودة جميلة اتفق وحرمه على تسميتها دانة.جعلها الله من مواليد السعادة، وأقر بها أعين والديها.

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