شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف التوجيه عبر «انستغرام اليوم» : التحفيز يصنع طالباً مبدعاً والان نبدء بالتفاصيل

- هذه الشروط التى يجب أن تتوافر في بيئة الاختبارات بالمنزل

- لا يجب أن يقوم الوالد بدور المراقب في الامتحانات لهذه الاسباب

- رهبة الاختبار عن بعد أقل من " الحضورية " وهذا مفيد للطالب

بدأت "ساعة حوار" عبر "انستغرام اليوم " عن دور الأسرة في الاختبارات عن بعد، مع الأستاذ ياسر السيد مشرف التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وذلك في تمام الساعة السابعة مساء ولمدة ساعة.

وأكد "السيد" أن التعليم لدينا تعليم "بنائى" وأن تدخل الوالدين في الاختبارات خطر ومضر وليس فس صالح الطالب لأنه يخلق عدم مصداقية في تحصيل الأبناء الدراسي.

وعن البيئة التى يجب توافرها أثناء الاختبارات ردا على سؤال " أم محمد" قال أنها يجب أن تتوفر فيها إدارة الوقت بشكل مهم وتنظيم اليوم الدراسي والنوم والاستيقاظ بشكل مبكر وألا تكون هناك مشتتات من الاسرة مثل الزويارات ومشاهدة التلفاز كل هذه ظروف غير ملائمة

أما محمد القحطاني من الرياض: هل تؤيد أن يقوم ولى الأمر مكان مراقب الاختبارات .. هذا منافي للثقة التى نريد أن نزرعها بالطالب ، يجب أن نعمل على التعزيز الايجابي لهم انت تستطيع ان تتجاوز المرحلة والاختبارات وبذلك نزرع فيهم الثقة بالنفس ، يجب الا يكونعليه رقابة ووصايه مشدده

وسأل وليد الغامدي من الخبر قائلا : أن رهبة الاختبارات عن بعد أقل من الحضورية .. نعم الطالب بين أسرته يكون هادىء مطمئن ، وبعيد عنالضغط النفسية والجو العام واللجان الاوراق والطاولات كل هذه تدخل القلق في نفس الطالب وهذه من ايجابيات الوضع الحالي