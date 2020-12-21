شكرا لقرائتكم وزير الصحة : كورونا المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس الدارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-21 وزير الصحة : كورونا المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس الدارج متابعات الخليج 365 - واس أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام, حيث حرصت القيادة الرشيدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.

وأوضح الربيعة في مقابلة مع قناة الإخبارية اليوم, أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس الدراج حالياً, مشيراً إلى أن فعالية اللقاحات غالباً لن تتأثر بهذا التحور, وهذه أمور مبشرة بالخير, فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.



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