شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا وجود لـ«كورونا المتحور» في السعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الصحة، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفايروس كورونا المتحور في المملكة.
وذكر متحدث الوزارة اليوم (الاثنين)، أنه لم يتم رصد الفايروس في المملكة حتى الآن، لافتاً إلى أن الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفايروس.
وأضاف عبر «تويتر»: «ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات».
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