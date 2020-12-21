شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يستقبل عضوي هيئة تدريس بجامعة تبوك تبنت مجموعة الـ 20 بحوثهما العلمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، يرافقه الأستاذ المشارك بكلية العلوم بقسم الكيمياء بجامعة تبوك الدكتور محمد بن عيسى الأحمدي، والأستاذ المساعد بكلية العلوم قسم الأحياء بجامعة تبوك الدكتورة عائشة بنت محمد العطوي، اللذين تبنت مجموعة الـ20 مساهمتيهما البحثيتين في مجموعة الفكر T20. وفي مستهل اللقاء رحب أمير تبوك بالجميع، مهنئاً عضوي الجامعة بحصول بحثيهما «تبني الابتكار لمواجهة تحديات نظم الغذاء» و «كوفيد- ۱۹: منبه للارتقاء بالاستثمارات في النقل المستدام» على ثقة مجموعة الـ20 بمسارها الفكري، مشيداً بالكفاءات من أبناء وبنات الوطن والمراكز البحثية الوطنية وقدرتها على الوصول إلى أعلى المستويات المنافسة عالميا، وهذا الشيء نفتخر به جميعا.

وثمن الأمير فهد بن سلطان الجهود العلمية والتعليمية التي تبذلها جامعة تبوك ومشاركتها في قمة الـ20 وفي أبحاث تمس المجتمع والواقع ما يجسد دعم القيادة الرشيدة للتعليم ومراكز الأبحاث في كافة المجالات لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان، مضيفا أن للبحوث المسبقة دورا كبيرا ومهما في معالجة أي قضية منوها بمشاركة المرأة السعودية في كافة المجالات ودورها الحيوي بالمجتمع ووصولها إلى مراحل متقدمة وتبوؤها مناصب قيادية، متمنياً لهما مزيداً من التفوق والنجاح في مسيرتهما العلمية والعملية.

من جهتهما أعرب عضوا هيئة التدريس بجامعة تبوك عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه بالمنطقة في جميع المجالات التي يحققون فيها تميزاً على مستوى العالم، مؤكدين حرصهما وزملائهما على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، كما عبر رئيس جامعة تبوك عن شكره وتقديره لأمير المنطقة لدعمه ومتابعته المستمرة لمسيرة الجامعة.

يذكر أن مجموعة الفكر T20 إحدى المجموعات الرئيسية في قمة العشرين G20 المهتمة بوضع السياسات وحل مشاكل العالم، استقطبت العديد من المشاركات العالمية حيث وصل عدد البحوث المشاركة 146 موجزة بحثية من أكثر من 600 باحث من مختلف دول العالم.