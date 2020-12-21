تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوع

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وقال مصدر مسؤول في الوزارة إنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.ولفت إلى أنه يستثنى حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.
وسوف تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.
الإجراءات الاحترازية:
- تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - موقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر
- تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية موقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر
- على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتبارا من 23 / 4 / 1442 هـ الموافق 8 / 12 / 2020 م وإلى تاريخه، الالتزام بالآتي:
- العزل المنزلي لمدة أسبوعين ابتداء من تاريخ قدومه إلى المملكة
- إجراء فحص فيروس كورونا المستجد خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل 5 أيام
- على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء - خلال الأشهر الثلاثة الماضية - أن يجري فحص فيروس كورونا المستجد
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