تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن إجراءات احترازية إضافية اتخذتها المملكة، شددت وزارة الداخلية على تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - موقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة إنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

ولفت إلى أنه يستثنى حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.

وسوف تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.

الإجراءات الاحترازية: