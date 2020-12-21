شكرا لقرائتكم خبر نصائح لطلاب المدارس للبدء في استقلالية التعلم عبر الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حولت جائحة كورونا التعليم إلى التعليم عن بعد من أجل حماية أبنائنا الطلاب، وكون التجربة جديدة على طلبة المدارس، تبنى عدد من المواقع التعليمية عددا من النصائح لطلاب المدارس الإعدادية أو الثانوية للدراسة بشكل مستقل أكثر فأكثر، وفيما يلي بعض النصائح:

كن إيجابيا

إن النجاح من خلال التغيير أمر صعب ولكنه قابل للتنفيذ بموقف إيجابي، فالموقف الإيجابي من التعلم عبر الإنترنت هو أفضل هدية يمكن أن تقدمها لنفسك.

كن منظما - وكن منتظما

سيضعك إنشاء مساحة تعليمية منظمة للقيام بالواجبات المدرسية في صدارة اللعبة. تأكد من وجود مساحة للكتب والكمبيوتر والأقلام والورق وغيرها من المستلزمات، انطلق وقم بإنشاء مجلدات الكترونية لكل فصل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وببرنامج البريد الالكتروني الخاص بك.

أنشئ روتينا مرنا

بينما تمنحك المدرسة عبر الإنترنت ومدرسة التعلم المدمج جدولا أكثر مرونة، فإن وجود روتين سيساعدك في الحفاظ على المسار الصحيح لواجباتك المدرسية.

حدد الأهداف الشخصية

لتحقيق أشياء عظيمة في حياتك، من المفيد تحديد أهداف لنفسك. فكر فيما ترغب في تحقيقه على المدى القصير والطويل. هل ترغب في الحصول على متوسط ​​درجة معينة أو تحقيق درجة معينة في اختبار القدرات والتحصيل؟ هل تحضر للجامعة؟

تأكد من كتابة أهدافك وضع القائمة حيث تراها كثيرا.

الاستفادة القصوى من الموارد الخاصة بك

كطالب تعلم عبر الإنترنت لديك عدد من الموارد المفيدة المتاحة. بطبيعة الحال تتبادر إلى الذهن النصوص والمكتبة وأدوات التدريس عبر الإنترنت والمواقع الموثوقة، ولكن لا تنس الموارد العديدة التي يمكنك استخدامها. الآباء والمعلمون ومستشارو المدارس ومديرو المدارس مصادر رائعة للمعلومات. القاعدة الأساسية الجيدة هي أنك إذا كنت تبحث عن إجابة لأكثر من خمس دقائق، فاتصل للحصول على المساعدة!

ابدأ وابق على المسار الصحيح

من الأفضل دائما أن تكون متقدما على أن تكافح في اللحظة الأخيرة! قسم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء صغيرة يمكن إدارتها، وحدد موعدا نهائيا لكل مشروع.

تمرن مع الأصدقاء عبر الإنترنت

يقضي طلاب المدارس المتوسطة والثانوية الكثير من الوقت عبر الإنترنت، لذا فإن تحديد موعد للياقة البدنية في اليوم مهم أيضا.

يمكن أن تعزز التمارين البدنية الحالة المزاجية والطاقة والقوة العقلية.

تعلم كيفية التعامل مع النكسات

كل شخص لديه منها، على كل شخص لكي ينجح أن يكافح للوصول إلى هناك. عندما تحصل على درجة سيئة، أو تتشاجر مع صديق، أو تواجه إحباطات أخرى، عليك أن تدرك أن هذه تجربة تعليمية.

تحدث إلى شخص ما للحصول على وجهة نظر أخرى.

من الأهمية أن تتأكد من جميع المواصفات الفنية لمنصة التعلم عبر الإنترنت التي ستستخدمها. بعد كل شيء، ما فائدة النظام الأساسي عبر الإنترنت إذا لم تتمكن من الوصول إلى مواد الدورة التدريبية الخاصة بك أو لا يمكنك تصفح المحتوى الخاص بك بسلاسة؟

لا بد من ضمان تكوين جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك بالطريقة الأنسب لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من النظام الأساسي عبر الإنترنت.

إدارة وقتك بشكل جيد

لا يمكن المبالغة في أهمية إدارة الوقت عند الدراسة عبر الإنترنت. أنت مسؤول تماما عن ضمان تخصيص وقت دراسي كاف وإكمال مهامك في الوقت المحدد.

تواصل مع معلميك في وقت مبكر

حتى إذا كانت الدراسة عبر الإنترنت يبدو من السهل بالنسبة لك التواصل مع معلميك، فمن المفيد دائما التواصل مع المعلم في وقت مبكر.

حدد وقتك

يمكن أن يكون الحضور إلى المدرسة من المنزل يشتت الانتباه إذا لم تكن منضبطا بشأن تحديد وقتك. تأكد من تطوير تقويم يوضح بالتفصيل كيفية تنظيم يومك. إضافة إلى وقت الفصل الدراسي، حدد وقتا للدراسة والواجبات المنزلية.

الاستحمام وارتداء الملابس

قد يبدو الأمر بسيطا، لكن الاستعداد للفصل الدراسي، بما في ذلك الخروج من ملابس النوم وتناول وجبة الإفطار، يمكن أن يساعد في وضعك في العقلية الصحيحة لتكون منتبها لدراساتك عبر الإنترنت.

القيام ببعض الأنشطة اللامنهجية

استكمل دراستك بالأنشطة اللامنهجية أو التدريب الداخلي. التحق بفصل مجتمعي في فنون الدفاع عن النفس أو الرقص أو اليوجا. إذا كنت تعيش بالقرب من كلية، فاكتشف ما إذا كان هناك أي دورات يمكن لطلاب المدارس الثانوية الالتحاق بها، سواء للحصول على ائتمان أم لا. ما زلت تتعلم. أيضا خذ زمام المبادرة لمطالبة الشركات المحلية بفرصة للعمل في الظل أو العمل كجزء من التدريب الداخلي.

كن مشاركا نشطا في التعلم الخاص بك

لا تتردد في الاستكشاف والاستكشاف والاستكشاف! ماذا عن زيارة متحف فني قريب لتكملة دراساتك حول تاريخ الفن؟ يمكنك أيضا القيام برحلة على الطريق إلى المرصد للتعرف على علم الفلك. من المحتمل أن هناك عددا من الخيارات لتعليمك على مسافة قصيرة من منزلك. استفد منها.

اطرح الأسئلة

يعود الأمر إليك للتأكد من حصولك على الإجابات التي تحتاجها تماما كما تفعل في مدرسة مصنوعة من الطوب وقذائف الهاون، تحدث إلى معلمك إذا كنت لا تفهم شيئا. سيكون لديك طريقة «لرفع يدك» في الفصول الافتراضية الخاصة بك. ستتاح لك أيضا فرص لإرسال بريد الكتروني أو الاتصال بمعلمك. خذ زمام المبادرة لطلب المساعدة ببساطة.

الدراسة في مجموعات

قم بدعوة عدد من زملائك في الفصل إلى مجموعة دراسية لدوراتك الأكثر صعوبة. سواء كنتم تتقابلون بشكل افتراضي أو شخصي يمكنكم تحديد وقت منتظم لمساعدة بعضكم بعضا.