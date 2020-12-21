شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة سارة من الخطوط السعودية للمواطنين والمقيمين بعد تعليق الرحلات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

زفت الخطوط السعودية، اليوم الإثنين، بشرى سارة للمواطنين والمقيمين بعد تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

وقررت الخطوط السعودية، إتاحة الإلغاء والتعديل على التذاكر المفتوحة بسبب جائحة كورونا، مبينة أن التذاكر تبقى مفتوحة بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى إمكانية تعديلها مستقبلًا بدون رسوم.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا، وذلك لمدة أسبوع قابلة للتمديد.