شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة: الفيروس المتحور "كوفيد 20" تحت الدراسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، على أن الفيروس المتحور " كوفيد 20 " تحت الدراسة؟ قائلًا ونتابعه بإهتمام. أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، على أن الفيروس المتحور " كوفيد 20 " تحت الدراسة؟ قائلًا ونتابعه بإهتمام. وأوضح وزير الصحة أن منع السفر اتى لتقييم الوضع، مضيف “كورونا”المتحور ليس أسوأ من المتعارف عليه. وكان وزير الصحة توفيق الربيعة، قد تلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا. وبذلك يكون أول مواطن يحصل على هذا اللقاح.

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