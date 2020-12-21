في فئة المنشآت الخدمية الكبيرة..

حازت شركة المياه الوطنية على جائزة الملك عبد العزيز للجودة «بالمستوى البرنزي» في فئة المنشآت الخدمية الكبيرة ومنحت الجائزة للشركة نظير تحقيقها لأهم متطلبات الجودة والتميز المؤسسي وفق معايير الجائزة، وذلك خلال إعلان أمانة الجائزة في دورتها الخامسة الفائزين بمختلف فئاتها. وأبدت الشركة فخرها واعتزازها بنيلها جائزة الملك عبد العزيز للجودة, التي جاءت بعد تطبيقها العديد من المعايير في إطار مرجعي موحد لمعايير التميز المؤسسي وفق أفضل الممارسات. وعدت الجائزة أحد أهم الجوائز المعتمدة محليًا فيما يخص تطبيق الجودة في المنشآت بالمملكة؛ حيث تخضع لمعايير دقيقة وتنافسية عالية بين أفضل القطاعات الخدمية. اقرأ أيضًا: أمير جازان يفتتح مشروعات تنموية بتكلفة تفوق 127.5 مليون ريال 6 طرق خاطئة لشرب المياه.. ونصائح لتفادي الأضرار

كانت هذه تفاصيل خبر المياه الوطنية تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة «البرونزية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.