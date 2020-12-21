بالفيديو.. الداخلية تحبط تهريب أكثر من 18 مليون قرص أمفيتامين

ألقت القبض على 16 متهمًا بينهم 10 مواطنين و6 مقيمين..
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولات تهريب وترويج نحو «18.933.823» قرص أمفيتامين، والقبض على المتورطين فيها وعددهم «16» متهمًا بينهم «10» مواطنين و«6» مقيمين.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في مدينة الرياض يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة؛ حيث تم القبض عليهم ـ «5» مواطنين ـ، وضُبِط بحوزتهم «9.878.500» قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل أقراص حديدية.
وبيّن أنه تم في عمليتين أمنيتين بمنفذ الحديثة ومحافظة جدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، الإطاحة بخلية إجرامية، في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة، والقبض عليهم ـ «5» مواطنين و«5» مقيمين ـ، وضُبِط بحوزتهم «5.827.000» مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة أحزمة ملابس، مشيرًا إلى أنه تم في العملية الأخرى الإطاحة بمقيم بمنفذ الحديثة لمحاولته تهريب «3.228.323» مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة بطاطس.
وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من (18) مليون قرص إمفيتامين .— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 21, 2020
#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/IWE9ZNKxQr
إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من (18) مليون قرص إمفيتامين .
#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/IWE9ZNKxQr
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