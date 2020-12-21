استمرار دراسة المبتعثين عن بُعد حتى نهاية الفصل الأول لعام 2021

في جميع المراحل الدراسية
وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م.
يأتي ذلك بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.
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