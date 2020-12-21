تعافي 211 حالة.. «الصحة» تعلن إصابات ووفيات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 361178 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 352089 حالة.

كما تم تسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى6131 حالة.

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