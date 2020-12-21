«شؤون الحرمين» تعلن عن 10 وظائف للمتخصصين في اللغة العربية

أعلن مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية برئاسة شؤون الحرمين عمر بن عبدالعزيز الحميدي عن طرح «١٠» وظائف على نظام التعاقد، لمن يملكون الخبرة العلمية والعملية في اللغة العربية وتخصصاتها المختلفة.

وقال الحميدي، عن ذلك يأتي بناء على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، وللاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة في اللغة العربية، وتوظيفها في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك إيمانًا بأهميتها وضرورة تواجدها في متطلبات سير الأعمال الإدارية والميدانية والعلمية والفكرية داخل الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن الرئاسة تواصل الاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية والميدانية لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، الرامية إلى تقديم منظومة خدمات متطورة وشاملة تلبي كافة رغبات وتطلعات الحجاج والمعتمرين والزوار عند أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ولمزيد من المعلومات عبر موقع رئاسة شؤون الحرمين من خلال الرابط التالي:

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