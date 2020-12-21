السعودية اليوم / كيمارك يقدم 200 ورقة علمية بحثية عالية التأثير في التصدي للجائحة



الرياض 6 جمادى الاولى 1442 الموافق 21 ديسمبر 2020 واس

أوضح رئيس مكتب الأبحاث بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية الدكتور ماجد الجريسي أن المركز قدم مايربو على 200 بحث تمت الموافقة علية، يتناول تطورات الأبحاث حول وباء

جاء ذلك أثناء انطلاقه محاضرات يوم البحث العلمي الخامس أمس الذي يعقد سنويا في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية كيمارك بعنوان مستجدات الأبحاث في كوفيد ١٩ ، الذي تطرق للعديد من المحاور أبرزها: الدراسات السريرية لوباء كورونا المستجد كوفيد19 من خلال استعراض الشراكات البحثية داخل وخارج المملكة، وكذلك اللقاحات والخدمات اللوجستية المساندة له وعرض جهود كيمارك في التجارب البحثية الموائمة له، وإيجاد أدوات اختبار للمشاركة في تطوير اللقاحات .

كما عرج المحاضرون للذكاء الصناعي واستخدامه في المساعدة لتحديد عوامل الخطورة في وباء كورونا المستجد كوفيد 19 وعوامل نجاح العلاجات المستخدمة ، كما تم استعراض البينات الإحصائية المدونة التي تخص الصحة العامة للشرائح المجتمعية.

كما استعرضت خلاله ما يربو على 21 محاضرة قدمها علماء من داخل وخارج كيمارك في منظومة الشؤون الصحية بالحرس الوطني .

تجدر الإشارة إلى أن مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية قاد مبادرة التجارب السريرية المدعومة من برنامج دعم الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، التي من شأنها تحقيق تنوعا ثريا في قطاع الصناعات الدوائية الرعاية الصحية، كما تعد التجارب السريرية القوه الناعمة التي ترتكز عليها تطوير القطاعات الصحية المختلفة .

كما وقدم كيمارك حتى الآن في المجال البحثي 180 مشروعا بحثيا قائما نتج عنها أكثر من 150 ورقة علمية وعدد من براءات الاختراع.

//انتهى//

18:43ت م

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الرياض 6 جمادى الاولى 1442 الموافق 21 ديسمبر 2020 واسأوضح رئيس مكتب الأبحاث بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية الدكتور ماجد الجريسي أن المركز قدم مايربو على 200 بحث تمت الموافقة علية، يتناول تطورات الأبحاث حول وباء كورونا المستجد كوفيد19، حيث تساعد هذا الأوراق البحثية عالية التأثير لدفع عملية البحث العلمي بالتوازي مع الحراك الدولي للتصدي للجائحة .جاء ذلك أثناء انطلاقه محاضرات يوم البحث العلمي الخامس أمس الذي يعقد سنويا في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية كيمارك بعنوان مستجدات الأبحاث في كوفيد ١٩ ، الذي تطرق للعديد من المحاور أبرزها: الدراسات السريرية لوباء كورونا المستجد كوفيد19 من خلال استعراض الشراكات البحثية داخل وخارج المملكة، وكذلك اللقاحات والخدمات اللوجستية المساندة له وعرض جهود كيمارك في التجارب البحثية الموائمة له، وإيجاد أدوات اختبار للمشاركة في تطوير اللقاحات .كما عرج المحاضرون للذكاء الصناعي واستخدامه في المساعدة لتحديد عوامل الخطورة في وباء كورونا المستجد كوفيد 19 وعوامل نجاح العلاجات المستخدمة ، كما تم استعراض البينات الإحصائية المدونة التي تخص الصحة العامة للشرائح المجتمعية.كما استعرضت خلاله ما يربو على 21 محاضرة قدمها علماء من داخل وخارج كيمارك في منظومة الشؤون الصحية بالحرس الوطني .تجدر الإشارة إلى أن مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية قاد مبادرة التجارب السريرية المدعومة من برنامج دعم الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، التي من شأنها تحقيق تنوعا ثريا في قطاع الصناعات الدوائية الرعاية الصحية، كما تعد التجارب السريرية القوه الناعمة التي ترتكز عليها تطوير القطاعات الصحية المختلفة .كما وقدم كيمارك حتى الآن في المجال البحثي 180 مشروعا بحثيا قائما نتج عنها أكثر من 150 ورقة علمية وعدد من براءات الاختراع.//انتهى//18:43ت م0176

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