رياضي / النصر يكسب الباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



حفر الباطن 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

كسب فريق النصر نظيره فريق الباطن، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم, على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن بنتيجة 1-2، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير

وسجل النصر هدفه الأول عند الدقيقة 85 عن طريق اللاعب خالد الغنام، ليضيف زميله نور الدين امرابط الهدف الثاني عند الدقيقة 90, وسجل هدف الباطن الوحيد اللاعب فابيو أبرو عند الدقيقة 94.

// انتهى //

18:18ت م

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حفر الباطن 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسكسب فريق النصر نظيره فريق الباطن، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم, على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن بنتيجة 1-2، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل النصر هدفه الأول عند الدقيقة 85 عن طريق اللاعب خالد الغنام، ليضيف زميله نور الدين امرابط الهدف الثاني عند الدقيقة 90, وسجل هدف الباطن الوحيد اللاعب فابيو أبرو عند الدقيقة 94.// انتهى //18:18ت م0168

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