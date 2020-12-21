السعودية اليوم / عمان تقرر منع الدخول والخروج منها ابتداءً من صباحِ غد ولمدة أسبوع



مسقط 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

قررت سلطنة عمان اليوم منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس

وتستثني من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات.

// انتهى //

18:09ت م

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مسقط 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسقررت سلطنة عمان اليوم منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية أن الإغلاق سيبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ويستمر لمدة أسبوع.وتستثني من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات.// انتهى //18:09ت م0161

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