السعودية | الرياض.. الإطاحة بـ 3 مخالفين لنظام الإقامة لتورطهم في جرائم نصب واحتيال

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 5 ساعات - 1:26 مساءً, 21 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضلٍ الله – من القبض على (ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثالث والرابع من العمر)، ثبت تورطهم في جرائم نصب واحتيال تمثلت بادعاء انتمائهم لأحد مكاتب الخدمات والإعلان عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات المتاجر الإلكترونية، مستخدمين حسابٍ بنكي لكيانٍ تجاري يعمل به أحدهم لتلقي المبالغ المالية من ضحاياهم ثم تحويلها إلى بلادهم، حيث تجاوزت المبالغ المحولة (1,000,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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