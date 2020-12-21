شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال بناء 14 جسر مشاة في حاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أكملت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ 14 جسر مشاة في حاضرة الدمام، وذلك ضمن خطتها في خدمة العابرين والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة في المنطقة.

وأوضحت الأمانة أنها تعمل حالياً على تنفيذ 4 جسور مشاة في كل من طريق الملك فهد بن عبد العزيز بالدمام، وطريق الخليج، وطريق خادم الحرمين الشريفين في الخبر، إضافة الى طريق الملك خالد بن عبد العزيز في الخبر.

وأشارت إلى أن تنفيذ جسور المشاة جاء وفق دراسة علمية روعي خلالها الأنشطة الوظيفية للمنطقة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي من خلالها حُدد أماكن إنشاء جسور المشاة، منوهة إلى أن بناء الجسور جاء وفق المعايير والتصاميم المطلوبة في الطرق.