8 أطعمة يجب تناولها للوقاية من مرض ألزهايمر

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

العناوين الفرعية

يصيب مرض ألزهايمر 1 من كل 10 أمريكيين بعمر 65 سنة وما فوق، إنه الشكل الأكثر شيوعًا للخرف الذي يتجلى في صعوبة الإدراك وضعف الذاكرة والتفكير، وقد أصبح السبب الرئيسي السادس للوفاة في الولايات المتحدة ولا يوجد علاج معروف له.

كيف يحدث مرض الزهايمر ؟

يعتقد الناس خطأً أنه جزء طبيعي من عملية الشيخوخة، لكنه ليس كذلك، وهو يحدث عندما تتشكل رواسب بروتينية غير طبيعية في الدماغ، مما يعيق الاتصال بين الخلايا ويسبب موت الخلايا العصبية، وعندما تموت الخلايا، يتقلص الدماغ ويصبح أدائه غير سليم.

وهناك طرق لتقليل مخاطر مرض ألزهايمر وتخفيف أعراضه من خلال اتباع نمط حياة ونظام غذائي صحيين، وإليك 10 أغذية تساهم في الوقاية من هذا المرض وفقًا لموقع Daily Health Post الطبي.

1- الفاصوليا

مفيدة للقلب والدماغ، ويقترح الباحثون تناول الفاصوليا ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، حيث تساعد الخصائص الغذائية فيها على إبطاء التدهور المعرفي وتقليل حدوثه.

2- التوت

تحتوي الصبغة الموجودة في قشرة التوت على مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات وهو غني بفيتامينات C و K، وقد ثبت أن التوت الأزرق يحسن الذاكرة ويقلل من الضرر العصبي ويحسن الوظيفة الإدراكية، وتحتوي أنواع التوت الأخرى والفواكه الداكنة مثل البرقوق على نفس مضادات الأكسدة والفواكه.

3- الكاكاو

يوجد العديد من مضادات الأكسدة في الكاكاو الخام، أحدها ريسفيراترول، والذي يحسن الدورة الدموية ويمنع البروتينات الضارة من التسلل إلى الدماغ.

4- زيت جوز الهند

من الدهون الصحية التي يحبها الدماغ ويؤدي إلى تحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة.

5- الأسماك الدهنية

السردين والسلمون والماكريل والتونة أسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة الدماغ، حيث تشكل 97% من دهون الدماغ، ومن الجدير بالذكر أن إحدى عواقب مرض ألزهايمر هي أن الدماغ لا يستطيع الحفاظ على محتوى كافٍ من الدهون، ويساعد تجديد مخازنه على تقليل معدل التدهور المعرفي وتحسين الذاكرة وتعزيز صحة الخلايا العصبية.

6- الخضر الورقية

السبانخ واللفت والخردل الأخضر والسلق والكرنب خضروات مليئة بالعناصر الغذائية القيمة مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الأخرى الداعمة للدماغ.

7- المكسرات

تحتوي المكسرات بأنواعها على الدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة والبروتينات التي تعزز صحة الدماغ، المكسرات الأربع الأعلى تصنيفًا لصحة الدماغ هم كالتالي: عين الجمل، اللوز، البندق، والفول السوداني.

8- زيت الزيتون

يستخدم الدماغ الدهون كوقود، وزيت الزيتون البكر الخام يغذي الدماغ بشكل خاص؛ لأنه يحتوي على الأوليوكانثال، وهي مادة مضادة للالتهابات، وتعمل على تعزيز إنتاج بعض البروتينات والإنزيمات التي تساعد على تكسير البروتينات الضارة بصحة الدماغ والتي تؤدي للإصابة بـ مرض ألزهايمر.



