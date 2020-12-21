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وزير التعليم : استمرار الدراسة عن بعد للمبتعثين في جميع المراحل
حتى نهاية الفصل الدراسي الأول
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.
كما تضمن التوجيه استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد؛ على أن يرفع معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار لمعالي الوزير الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.
كذلك فوض التوجيه، نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد؛ وفق القواعد المنظمة للتأجيل.
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