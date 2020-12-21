هل بإمكانك الحصول على رخصة «مأذون عقود أنكحة»؟

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جدة - خالد شويل - كشفت وزارة العدل، الشروط التي يتم استيفاؤها من قبل الشخص للحصول على رخصة «مأذون عقود أنكحة»، واضعة خمسة ضوابط للتقديم على ذلك.
وأوضحت وزارة العدل أن شروط الحصول على رخصة مأذون عقود أنكحة تتمثل في ما يلي: أن يكون المتقدم سعوديا، أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية، أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن والجلد في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إحضار تزكيتين من أصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.
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