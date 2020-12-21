شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة يبحث التنسيق المشترك مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق سامويل بابارو والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، خصوصاً في الشؤون الدفاعية والعسكرية، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والموضوعات المشتركة بين الجانبين.