شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة، عن فوز النيابة العامة بجائزة الجودة والتميز المؤسسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقامته الأمانة العامة هذا اليوم (الإثنين)، وبهذه المناسبة هنأ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، منسوبي النيابة العامة بالفوز بالجائزة، وأكد المعجب على استمرارية تطوير أعمال النيابة العامة وفق أعلى معايير الجودة للرقي بجميع الخدمات، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وشكر القائمين على الجائزة لما يقدمونه من جهود لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي بين القطاعات، والتواصل والتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات قيادتنا.

الجدير بالذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي جائزة وطنية على مستوى المملكة، وتستهدف جميع القطاعات بالمملكة، وتعد هي الجائزة الأم للتميز المؤسسي.