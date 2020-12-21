شكرا لمتابعة خبر عن قائد أمن طريق جدة يوضح التقنيات المستخدمة للكشف عن طمس لوحات السيارات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف قائد أمن طريق جدة السريع، المقدم على الشمراني، عن التقنيات المستخدمة للكشف عن طمس لوحات المركبات.

وقال " الشمراني " خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" بدأت القوات الخاصة لأمن الطرق تطبيق الرصد الآلي طمس اللوحة أو عدم وجود لوحة على المركبة وتسجيلها آليا "، موضحا أن الهدف من ذلك رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق السريعة الرابطة بين المدن أو المناطق.

وتابع " الشمراني ":" تقنية الكشف عن طمس لوحات السيارات تتم بمجرد رصد المخالفة وعن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي "، مبينا:" يتم تحليل البيانات وتدقيقها والتعرف على المركبة ثم تسجل المخالفة آليا ".

وتابع:" نهيب بالجميع بالتقيد بالتنظيمات والتعليمات المرورية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وللحفاظ على الأرواح والممتلكات ".