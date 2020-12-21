شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشاعر عبداللطيف آل الشيخ يتلقى لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة تلقي الشاعر الغنائي المعروف عبداللطيف آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح فايزر ضد كورونا بالرياض.

ووجه " آل الشيخ "، شكره للطاقم الطبي على الاهتمام والرعاية التي يقدمونها، ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة التطعيم بلقاح كورونا في المملكة التي بدأت الأسبوع الماضي.

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وثق أمس الأحد فيديو خلال تلقيه الجرعة الأولى للقاح، وبعد ساعات من تلقي اللقاح أكد عدم شعوره بأي أعراض جانبية .