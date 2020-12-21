شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مواطن أنشأ محمية طيور في حائل لجذب السياح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

قام مواطن في قرية عقدة التابعة لمنطقة حائل، بإنشاء محمية طيور كمشروع استثماري لجذب السياح للمنطقة، قائلا إن مشروعه يعد واجهة سياحية جديدة بالمنطقة.

وأوضح " ماجد "، خلال حديثه لبرنامج " اليوم " المذاع على قناة " الإخبارية "، أنه بصدد تطوير المحمية باستقطاب جميع أنواع الطيور، لافتا إلى أنه افتتح المحمية منذ 3 شهور.

وأبان أن المحمية تحتوي على أنواع مختلفة من الطيور ومنها "طيور الحب، والزيبرا، والفلامنجو، والطاووس"، متابعا أنه يمتلك من طيور الحب نحو 300 زمج.

وأشار إلى تطبيق فكرة الاستمطار وأصوات الرعد في محميته، والتي تجعل الزائر يعيش الأجواء الماطرة رغم سطوع الشمس.