"التجارة" تعلن استدعاء 1562 مركبة "Wrangler - Jeep"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة استدعاء 1562 مركبة "Wrangler - Jeep" موديل 2019- 2020. أعلنت وزارة التجارة استدعاء 1562 مركبة "Wrangler - Jeep" موديل 2019- 2020. وأوضحت أن الاستدعاء جاء لاحتمالية تآكل ضفيرة أسلاك قفل التوجيه الإلكتروني قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التوجيه، مما يزيد من خطر وقوع حادث. ودعت مالكي هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls، والتواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجاناً.

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