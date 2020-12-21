شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معارض السيارات الجديد في الرياض بعد نقله من حي النسيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): انتقلت معارض السيارات الجديد في الرياض من حي النسيم إلى حي القادسية. انتقلت معارض السيارات الجديد في الرياض من حي النسيم إلى حي القادسية. ويتميز الموقع الجديد للمعارض بمساحاته الكبيرة بما يمكن أصحاب المعارض وكذلك الزوار من فحص السيارة وتجربتها. كما يتيح الموقع الجديد إقامة المعارض المكشوفة، وساحات كبيرة لعرض السيارات. إقرأ أيضا:

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. معارض السيارات الجديد في الرياض بعد نقله من حي النسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.