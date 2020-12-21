شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة الصحة: نتوقع الحصول على لقاحي كورونا "الروسي والصيني" في 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري عن الموعد المتوقع لحصول المملكة على لقاحي كورونا "الروسي والصيني".

وأكد أن المملكة تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن اللقاحات، إلا أنه حتى الآن لم تتوصل لقرار نهائي بشأنهما.

واستبعد، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، وصول لقاحات أخرى إلى المملكة حتى الربع الأول من العام المقبل.