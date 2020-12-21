وكيل وزارة الصحة: نتوقع الحصول على لقاحي كورونا "الروسي والصيني" في 2021

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري عن الموعد المتوقع لحصول المملكة على لقاحي كورونا "الروسي والصيني".
وأكد أن المملكة تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن اللقاحات، إلا أنه حتى الآن لم تتوصل لقرار نهائي بشأنهما.
واستبعد، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، وصول لقاحات أخرى إلى المملكة حتى الربع الأول من العام المقبل.
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