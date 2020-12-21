شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: التحور الأخير من كورونا أثر على انتشار الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح استشاري أمراض المناعة والمخ، معتز بخيت، خطورة الطفرة الأخيرة من فيروس كورونا الجديد.
وأكد أن فيروس كورونا مر بأكثر من 300 تحور، مضيفا أن التحور الأخير للفيروس مختلف لأنه أثر على انتشار الفيروس.
ولفت ، خلال حديثه لقناة العربية، إلى أن خطورة الطفرة الأخيرة أنها تزيد من سرعة انتشار الفيروس.
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