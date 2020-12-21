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شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة.
وفي السياق نفسه، أوضح المركز، أن ذلك من يوم الثلاثاء إلى الخميس 7-1442/5/9هـ.
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