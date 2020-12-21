شكرا لمتابعة خبر عن ‏استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن ‏استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة.

وفي السياق نفسه، أوضح المركز، أن ذلك من يوم الثلاثاء إلى الخميس 7-1442/5/9هـ.