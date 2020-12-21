شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 17 قاربًا مخالفًا لنظام الصيد بالليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع حرس الحدود، من ضبط ١٧ قاربًا من القوارب المخالفة لنظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بمحافظة الليث، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وجاء ذلك بعد أن قامت الفرق التفتيشية بمكتب الوزارة بمحافظة الليث قاموا بعمل جولة وضبطوا من خلالها 43 "مخدجة" شباك صيد نايلون و2 شورات نايلون محظورة في مياه المملكة الإقليمية.

ويذكر أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.