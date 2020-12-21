

حفر الباطن 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية في العيادات العامة لـ52,016 مراجعًا ومراجعة خلال شهر نوفمبر لعام 2020، حيث استقبلت أقسام الأمراض المزمنة 3515 مراجعًا ، وبلغ عدد مراجعي قسم الأسنان 485 مراجعًا ، كما بلغ عدد مراجعي أقسام الأطفال 5032 طفلًا ، ووصل عدد مراجعات عيادة الأمومة (الحوامل ) 698 مراجعة، وأجريت 7468 فحصًا مخبريًا.

يذكر أن صحة حفر الباطن خصصت عددًا من المراكز الصحية المناوبة التي وزعت على عدد من الأحياء في المحافظة وتهدف إلى سهولة وصول خدمات الرعاية الصحية العاجلة إلى المراجعين، وتقدم من خلالها عددًا من الخدمات العلاجية من علاج لحالات ارتفاع درجات الحرارة وأعراض البرد والزكام وأمراض الربو وغيرها من الحالات غير الطارئة طوال أيام الأسبوع في ثلاثة مراكز صحية مناوبة التي تعمل على مدار 24 ساعة تشمل مراكز : شرق الباطن ، النزهة ، الرقعي ، إضافة إلى أربعة مراكز صحية تعمل من الأحد إلى الخميس بواقع 16 ساعة تشمل مركز صحي الذيبية ، والصفيري ، وشرق المحمدية ، مركز صحي العزيزية.

وتضمنت البرامج التطويرية لمراكز الرعاية الصحية الأولية استحداث صحة حفر الباطن 11عيادة للمدرب الصحي في المراكز الصحية وهو أحد برامج نظام الحفاظ على الصحة ضمن مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد.

ويضم برنامج المدرب الصحي مجموعة من الكوادر المتخصصة المدربة، حيث يحصل على الخدمة من خلال حجز موعد عبر تطبيق ” موعد ” أو التحويل من قبل طبيب المركز.

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15:55ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ أكثر من 52 ألف مستفيدًا من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن خلال شهر نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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