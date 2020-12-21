شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الشورى» تحيل 4 مشاريع قوانين إلى الجلسة العامة والان نبدء بالتفاصيل

عقدت الهيئة العامة في مجلس الشورى ،اجتماعها الثاني لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة " عبر الاتصال المرئي " برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ.

حضر اجتماع الهيئة العامة في مجلس الشورى نائب رئيس المجلس د. مشعل السلمي، و مساعد رئيس المجلس د. حنان الأحمدي، و الأمين العام للمجلس أ. محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

استعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتضمنة عدد من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة تمهيدا لاعتمادها للعرض على المجلس.

وافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440/1441هـ.

وقررت الهيئة العامة في اجتماعها الموافقة على إحالة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440/1441هـ.

أحالت الهيئة العامة خلال الاجتماع تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

أقرت الهيئة إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (١٣)من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1)وتاريخ 22/ 1 /1435هـ،وإضافة مادتين جديدتين (٧٤ مكرر، ١٠٠ مكرر) إلى ذات النظام، المقدم استنادًا إلى المادة (23)من نظام المجلس.

كما أحالت الهيئة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التعويض، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، ومقترح تعديل المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الثاني على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الاشعاعات غير المؤينة، والمقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.