شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة : لا خطورة من الفيروس المتحور واللقاح فعال معه والان نبدء بالتفاصيل

- القيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة الفيروس قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن سرعة انتشار فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة حاليا موضحا أن هذا الفيروس المتحور ليس أسوأ من "كوفيد"19 وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه . وأكد الربيعة أن القيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة فيروس كورونا المتحور.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة : لا خطورة من الفيروس المتحور واللقاح فعال معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.