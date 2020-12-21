نصائح لرصد الاقتران العظيم بين زحل والمشتري

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

العناوين الفرعية

يشهد العالم اليوم 21 ديسمبر عند الساعة 10:03 بتوقيت غرينتش حدثًا فلكيًا نادرًا وهو لحظة الاقتران العظيم بين كوكبي زحل والمشتري.

كيف يحدث الاقتران العظيم ؟

وبحسب الفلكي ملهم هندي فإن المشتري وزحل يصلان إلى مرحلة الاقتران الفلكي ويكونا مع الأرض على استقامة واحدة مما يجعلنا نرى الكوكبين متقاربين جدًا على مسافة 6 دقائق قوسية (0.1 درجة).

بدوره قال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي إن كوكب المشتري يحتاج إلى 12 سنة ليدور دورة واحدة حول الشمس، في حين أن كوكب زحل يحتاج إلى 30 سنة، فهذا يعني أن كلا الكوكبين بالنسبة لنا يقتربان من بعضهما البعض مرة كل 20 سنة، وعادة تكون المسافة بينهما ما بين الدرجة إلى الدرجتين، أما ما يميز الاقتران هذا العام هو أن المسافة بينهما ستبلغ 6 دقائق قوسية فقط، أي ما يساوي عُشر الدرجة الواحدة! وهو أقل بقليل من ربع قطر القمر ظاهري! وهذه مسافة تعتبر صغيرة جدا!

تاريخ الاقتران الكبير

وكان آخر مرة حدث فيها الاقتران العظيم بمثل هذه المسافة قبل حوالي 400 عام، وذلك يوم 16 يوليو 1623م، ولكن المفارقة أن ذلك الاقتران لم يكن مشاهدًا إلا من المناطق القريبة من خط الاستواء، لأن المشتري وزحل كانا قريبين من الشمس، وعليه يمكن القول بأن آخر اقتران مماثل أمكنت مشاهدته من غالبية مناطق الكرة الأرضية كان قبل 800 عام، وذلك يوم 05 مارس 1226م، وكانت المسافة بينهما دقيقتين قوسيتين فقط! وسيكون الاقتران المماثل القادم عام 2080م، والذي يليه عام 2417م بمشيئة الله.

حقيقة التحام الكوكبين

وتابع أنه خلافًا لما تذكره بعض المواقع، وعلى الرغم من أن المسافة بين الكوكبين ستكون قريبة جدًا، إلا أنهما لن يتحدان ويظهران كجرم واحد، فالمسافة بينهما أقل من أن تحدث هذه الظاهرة.

ويشار إلى أن المسافة الحقيقية بين الكوكبين تبلغ ملايين الكيلومترات، وهذه الظاهرة مجرد تقارب ظاهري كما يرى من الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن كوكبي المشتري وزحل أجرام لامعة جدًا يمكن رؤيتها بسهولة بالعين المجردة حتى من داخل المدن الملوثة ضوئيا، فكوكب المشتري هو ألمع جرم في السماء بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة، وكذلك فإن كوكب زحل من ألمع الأجرام السماوية.

طريقة رصد اقتران زحل والمشتري

ولمشاهدة هذا الحدث انظر إلى جهة الغرب فور حلول الظلام، وستلاحظ جرمًا لامعًا جدًا فوق الأفق الغربي هذا هو كوكب المشتري، ويعلوه جرم آخر لامع ذهبي اللون هذا هو كوكب زحل، وإذا نظرت إلى السماء قبل يوم 21 ديسمبر ستلاحظ كلا الجرمين أيضًا إلا أنهما سيكونان أبعد عن بعضهما البعض، وستقل المسافة بينهما بمرور الأيام إلى أن تصل أقل ما يمكن ليلة الاثنين 21 ديسمبر، ويمكن رؤيتهما في الأيام التالية أيضًا، إلا أن المسافة بينهما ستزداد، وسيعلو المشتري زحل.

وأضاف أنه لكيلا يفوتك الاقتران العظيم، احرص على الرصد من مكان أفقه الغربي مكشوف، فالكوكبان قريبان نسبيًا من الأفق، وقد تحجبه البنايات أو المرتفعات، وكذلك لا تتأخر كثيرا بعد حلول الظلام، فهما سيغيبان بعد حوالي ساعتين ونصف من غروب الشمس، واحرص على الرصد من مكان غير مغبر أو غائم، فهذه قد تحجب أو تضعف الرؤية.

وبحسب الجمعية الفلكية بجدة فإن الراصد سيشاهد الكوكبين بالعين المجردة وكأنه حدث اندماج بين “نجمين” – المشتري الساطع ( 2.0 -) مع زحل الخافت (+0.7)، في نجم واحد اكثر لمعانًا ويبدوا ممتدا نحو الشمال في منظر مذهل يشاهد بدون الحاجة لاستخدام أي معدات رصد خاصة.



