شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الاقتران النادر بين زحل والمشترى اليوم الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق، حدوث اقتران مميز بين المشتري وزحل حيث يسميه الفلكيون بالأقتران الأعظم. كشف عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق، حدوث اقتران مميز بين المشتري وزحل حيث يسميه الفلكيون بالأقتران الأعظم. وأوضح الزعاق أن تلك الظاهرة هي اصطفاف جرمين سماويين حول الشمس على خط مستقيم واحد مع كوكب الأرض وأكد على أن الاصطفاف سيكون بين الأرض وكوكبي زحل والمشتري، في مسافة ظاهرية تبلغ 6 دقائق قوسية، وهي الظاهرة، التي حدثت آخر مرة عام 1623.

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الاقتران النادر بين زحل والمشترى اليوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.