شكرا لمتابعة خبر عن اختصاصية المختبر حسناء أبو بكر تصف شعورها بعد حقن وزير الصحة بلقاح "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت اختصاصية المختبر حسناء أبو بكر شعورها عندما حقنت وزير الصحة توفيق الربيعة بلقاح كورونا أمام الكاميرات.

وذكرت، لـ "العربية.نت" أنها شعرت بالفرح عندما علمت بأنها ستقوم بهذه المهمة، لافتة إلى أنها لم تعلم أنها ستقوم بهذا الأمر إلا قبلها بساعة واحدة.

وأضافت أنها شعرت بالتوتر في البداية إلا أن بشاشة وجه الوزير شجعها، وجعلها تشعر بأنه مريض عادي وأن عليها أن تقوم بواجبها تجاهه.

ولفتت إلى أنها طلبت بعد حقن الوزير التقاط صورة تذكارية معه، مؤكدة أن الوزير وافق على ذلك بالفعل.