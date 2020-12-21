شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مناظر طبيعية خلابة لقرية الحبلة المعلقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

رصد مدون من أصول شرق أوسطية، يدعى "أنور اليافعي" مشاهد بديعة لجمال قرية الحبلة المعلقة التابعة لمنطقة عسير.

وأكد، خلال مقابلة لـ cnn، أنه زار القرية خلال زيارته للمملكة في عام 2016، لافتا إلى أن المملكة تمتلك الكثير من الوجهات السياحية التي تستحق المشاهدة.

وأضاف أن البعض لديه تصورات خاطئة عن المملكة بأنها عبارةعن صحراء لكن هذا الأمر غير صحيح، مؤكداً أن استمتع بجمال الأشجار والنباتات التي كانت في القرية، مشدداً على ضرورة تسليط الضوء عليها.